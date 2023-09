Uccise la sorella a coltellate  in strada | condannato  a 24 anni e 6 mesi I genitori | «Processo contro di noi»

Leggi su corriere

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per i giudici il 43enne è colpevole, esclusa la crudeltà (ma non la premeditazione). Il delitto inil 1 maggio 2022 a Genova. La famiglia da sempre accusa polizia e medici per non averlo fermato, nonostante i ripetuti allarmi