Uccise la sorella a coltellate | Alberto Scagni condannato a 24 anni e mezzo I genitori | “Non è stata ricercata la verità”

Genova - uccise la sorella : Alberto Scagni condannato a 24 anni e 6 mesi I giudici hanno disposto anche la permanenza per almeno tre anni , dopo il carcere, in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. ...

