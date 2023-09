Uccisa in strada a Castelfiorentino la 35nne Klodiana Vefa Il marito in fuga su una Golf

(Di venerdì 29 settembre 2023) I carabinieri stanno cercando ildi, la donna albanese di 35 anniin unadistasera. L'uomo, a circa tre ore dall’omicidio, risulta irreperibile e a questo punto, secondo quanto si apprende, viene considerato in. La donna, madre di due figli, si stava separando da lui . Stasera le hanno sparato incon una pistola. Secondo alcuni racconti...

Una ragazza di 16 anni è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino ieri sera, 28 settembre, a Trento . In ...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Orsa, a Pescina 2mila persone inper Amarena Associazioni animaliste e ...... è per questo che l'insegnante si èed è per questo che sono iniziate le proteste' commenta ... ma è solo un piccolo successo e c'è ancora moltoda fare. Per adesso la campagna avviene ...

Le ricerche del marito della donna si estendono in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, ed Empoli, provincia di Firenze ...Continuano le ricerche del marito di Klodiana Vefa, la mamma di 35 anni uccisa ieri sera intorno alle 20 davanti ad un circolo Arci di ...