(Di venerdì 29 settembre 2023) Castelfiorentino, orrore all'ora di cena in via Galvani: l'uomo è fuggito a bordo di una Golf grigia. L'assassinio è avvenuto dopo l'ennesima lite. In strada il dolore dei figli sotto choc

Femminicidi nel tempo , Maria Amatuzzo uccisa dall’ex a soli 29 anni perché aveva deciso di lasciarlo per sempre Maria Amatuzzo era una giovane di 29 ...

Uccisa perché aveva salutato un altro uomo Anna Elisa Fontana, 48 anni, sarebbe stata Uccisa dopo una lite per un saluto che la donna avrebbe rivolto ...

uccisa a coltellate in un bar, per motivi "futili e abietti" , dopo aver rifiutato le avance di quell'uomo che in pochi attimi ha svestito i panni ...

Uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze) una donna di 35 anni, mamma di due figli. Vefa Klodiana di origini albanesi, con regolare permesso di ...

Castelfiorentino, orrore all'ora di cena in via Galvani: l'uomo è fuggito a bordo di una Golf grigia. L'assassinio è avvenuto dopo l'ennesima lite. In strada il dolore dei figli sotto chocRosaria Lopez viene violentata, picchiata a più riprese e infine. Lo stesso trattamento ... attraversatafemminismo della seconda ondata: la violenza sessuale irrompe nello spazio pubblico ...

Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto, l'avvocato: La giusta pena non può essere l'ergastolo Fanpage.it

Uccisa dal marito con tre spari, il corpo a terra e quel grido: "Corri, la mamma è morta" LA NAZIONE

L’incidente è accaduto ieri sera a Trento. L’impatto è stato devastante: il mezzo elettrico si è spezzato in due e l’adolescente è stata sbalzata oltre il muretto di un parcheggio ...«Corri, vieni, mamma è morta»: è stata la figlia minore di Klodiana Vefa, la donna di 35 anni uccisa con tre colpi di pistola esplosi in via Galvani a Castelfiorentino, ...