Uccisa a 35 anni con tre colpi di pistola alla testa | tragedia nella provincia italiana

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Corri, mamma è morta”. Donnaa 35con tredi. Siamo a Castelfiorentino, un comune italiano indi Firenze. Qui, Klodiana Vefa è stata ritrovata senza vita dfiglia minore, che poco dopo ha chiesto aiuto al fratello. La donna, un’operaia di origine albanese, è stata riversa a terra poco distante da casa. Qui la donna viveva coi due suoi figli di 14 e 17. Sembra che Klodiana, detta Claudia, si stesse separando dal marito, Alfred. L’uomo per il momento non è rintracciabile ed è ricercato a piede libero dai carabinieri della zona. >> Gravissimo incidente stradale, vittime due ragazzi di 16 e 22: una morta sul colpo Secondo gli inquirenti potrebbe essere stato proprio lui ad ammazzare la moglie. ...

È successo a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dove una donna di 35 anni è stata uccisa in strada a colpi d'arma da fuoco. La donna, madre di due ...