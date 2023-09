Uber Eats | giudice di New York | ai rider almeno 18 dollari l' ora

Si è svolta oggi la protesta dei rider in 10 grandi città italiane , mobilitazione decisa in solidarietà con i 3mila colleghi di Uber Eats , lasciati ...

... non va meglio nemmeno in Italia dove proprio ieri il tribunale di Milano ha condannato per condotta antisindacale proprio una delle tre: "Italy " , non nuova per altro alle cause....... ieri, un decreto che ha accolto l'azione per condotta antisindacale promossa da alcune organizzazioni di categoria aderenti alla Cgil (Nidil, Filcams e Filt) contro l'azienda, che nei ...

E se in America le compagnie di food delivery si devono abbassare alle sentenze del giudice, non va meglio nemmeno in Italia dove proprio ieri il tribunale di Milano ha condannato per condotta ...La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che ha dichiarato “illegittimi” e soggetti a “revoca” tutti i licenziamenti dei rider di Uber Eats in Italia, avvenuti nel giugno scors ...