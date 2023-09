Tuttosport – Allegri trionfa a Capannelle con Lyricus | suo il Premio Fastigio

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 29 settembre 2023) 2023-09-29 20:28:46 Arrivano conferme da TS: In attesa di andare a trovare l’Atalanta a Bergamo con la sua Juventus, Massimilianosi gode altri successi, al di fuori del campo di calcio. Dopo aver battuto il Lecce di “corto muso” nel turno infrasettimanale, grazie alla rete di Milik, e aver raggiunto la terza posizione in classifica dietro Milan e Inter, è il mondo dei cavalli a sorridere al tecnico toscano con il suoche hato all’Ippodromo. Lirycus conquista ilGuidato magistralmente al successo da Dario Di Tocco, rigorosamente in giubba amaranto, il 4 anni pupillo del tecnico bianconero, acquistato in Francia, hato su La Cortigiana al secondo posto, Godsave al terzo e Altalene al quarto. Conquistato il ...