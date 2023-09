“Tutto falso | ecco le prove” GF 2023 | Beatrice Luzzi | il pubblico da casa l’ha notato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) GF, se la trasmissione si chiudesse oggi ci sarebbe già una vincitrice:si piazzerebbe infatti al primo posto a mani basse. Dentro lasi sta facendo apprezzare per le sue qualità umane e non. Per il modo in cui affronta i problemi e per come cerca di coinvolgere gli altri. Uno step, quest’ultimo, sul qualeha lavorato molto dopo le critiche della settimana scorsa da parte di Cesara Buonamici che, in diretta, le aveva rimrato scarso spirto di squadra. >“Ora cosa ho da dire su Silvio”. Dopo oltre 3 mesi di assenza, dubbi e strane voci, finalmente Marta Fascina rompe il silenzio. E dice(FOTO) Spirito che invece ha dimostrato di avere ricucendo gli screzi con gli altri inquilini ad eccezione di Massimiliano Varrese che ...