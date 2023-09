...E non potrebbe essere il nostro partito a portare avanti questa battaglia basilare perl'... Il dottor Mc Collough lancia accuse molto precise: "Molti dihanno ancora la proteina Spike nelle ...Per farla morire presero a trascinarla perla casa con una cinghia al collo, poi la colpirono ... Vi assicuro che quella bast***a la faccio fuori, pernon c'è pericolo, a fine anno '76 ...

«Tutta in voi la luce mia». In Carrara, un dialogo tra pittura e musica La Provincia di Lecco

«Tutta in voi la luce mia», Carrara festeggia il melodramma L'Eco di Bergamo

Da oggi l’Accademia Carrara apre al grande pubblico la mostra “Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma”, a cura di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Si tratta di ...Quella del mito di Giulietta e Romeo è vicenda esemplare di ciò che accade in «Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma», la mostra inaugurata oggi da Accademia Carrara, che non a caso ...