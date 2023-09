(Di venerdì 29 settembre 2023) Un nuovosultra Italia e Cina che prevede anche un videogame dedicato alla, influencer virtuale della campagna Open to Meraviglia., piattaforma digitale leader ...

Un nuovosultra Italia e Cina che prevede anche un videogame dedicato alla Venere, influencer virtuale della campagna Open to Meraviglia. Enit e WeChat, piattaforma digitale leader assoluta ...... creando un'alleanza tra i diversi stakeholders: operatori del, amministrazioni locali, ... capofila di progetto, ha formato quest'anno quasi 5000 assistenti bagnanti, grazie a un...

Turismo, accordo Enit-WeChat e la Venere diventa un videogioco ... Agenzia ANSA

Turismo, accordo Enit-Wechat la Venere diventa un videogioco ilmattino.it

Un nuovo accordo sul turismo tra Italia e Cina che prevede anche un videogame dedicato alla Venere, influencer virtuale della campagna Open to Meraviglia. Enit e WeChat, piattaforma digitale leader ...Enit e WeChat siglano un'intesa strategica per aumentare la visibilità dell'Italia in Cina attraverso videogame, live-streaming e influencer virtuali. Un accordo che contribuirà ad incrementare i viag ...