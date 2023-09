Turchia | confermata in Cassazione la condanna all’ergastolo duro per Osman Kavala | partecipò alle proteste di Gezi Park

(Di venerdì 29 settembre 2023) Adesso la sentenza è definitiva: la Corte diturca ha confermato laaggravato per il filantropoto nel 2022 per “tentativo di rovesciare il governo” dopo aver preso parteantigovernative di, nel 2013. Oltre alla sua, laha confermato le condanne a 18 anni anche per gli altri imputati nel caso: Cigdem Mater, Can Atalay, Mine Ozerden e Tayfun Kahraman. “Il processo diè un mostruoso abuso del sistema di giustizia, una prova che i tribunali obbediscono alla presidenza”, ha protestato su X Emma Sinclair-Webb, la direttrice per l’Europa e l’Asia centrale di Human Rights Watch. Quello ...

