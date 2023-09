Turchia | conferma ergastolo a Kavala per rivolta Gezi Park

(Di venerdì 29 settembre 2023) La Corte di Cassazione dellahato l'aggravato, una sorta di 41 bis, per il filantropo Osman, che nel 2022 era stato condannato per "tentativo di rovesciare il governo"...

Adesso la sentenza è definitiva: la Corte di Cassazione turca ha confermato la condanna all'ergastolo aggravato per il filantropo Osman Kavala, condannato nel 2022 per "tentativo di rovesciare il governo".