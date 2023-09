Tupac Shakur | un arresto per l’omicidio del rapper

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilucciso nel 1996, l'compiuto dalla polizia di Las Vegas La polizia di Las Vegas ha annunciato unnel caso deldel, assassinato nel 1996: il sospetto fermato è il 60enne Duane “Keffe D” Davis.venne ucciso quasi tre decenni fa mentre era a bordo di un’auto: venne raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco e morì sei giorni più tardi a causa delle ferite riportate. Era il 13 settembre eaveva 25 anni. Nonostante le numerose indagini della polizia di Las Vegas e Los Angeles, nonché delle forze dell’ordine federali, nessuno era stato ancora mai arrestato per. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI - Un uomo, Duane Keith Davis, è stato incriminato con l'accusa di omicidio per la morte del rapper, ucciso a Las Vegas nel '96. Il celebre artista hip - hop venne ferito a colpi di pistola la notte del 7 settembre di ventisette anni fa, e poi morì in ospedale sei giorni dopo....Aveva 25 anni ed era al culmine del successo: sono passati 27 anni dall'omicidio del rapper. E la polizia di Los Angeles ha annunciato una svolta in quello che era ormai diventato un "cold case". Il pubblico ministero Marc DiGiacomo, che indaga sul delitto, è convinto di aver ...

