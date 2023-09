Tumori | al via campagna Nastro rosa | ottobre mese prevenzione cancro seno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Con Mara Venier nel ruolo di madrina, il primo diprende il via in Italia la “Breast Cancer Campaign”, lainternazionale contro il tumore alideata oltre trent'anni fa da The Estée Lauder Companies. Per l'occasione Fondazione Airc, partner ufficiale della, unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Pensando a questo traguardo che non è stato ancora pienamente raggiunto, ildi Airc è incompleto, diverso dagli altri. Asi illumineranno dicentinaia di monumenti e palazzi comunali, grazie alla collaborazione con Anci, l'Associazione nazionale ...