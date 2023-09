Troppo povere per cambiare spesso l’assorbente sporco | parliamo di period poverty

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 29 settembre 2023) La povertà mestruale rappresenta una grave minaccia per la salute delle donne, poiché le sfide finanziarie le costringono ad utilizzare gli assorbenti interni per uno più lungo di quello consigliato. Un nuovo studio di vasta portata condotto dall’importante ONG ActionAid rivela che, nell’ultimo anno, circa quattro donne su dieci che hanno avuto difficoltà a permettersi prodotti per il ciclo hanno prolungato l’uso degli assorbenti o dei tamponi. I ricercatori, che hanno intervistato 2.060 adulti, hanno constatato che circa l’8% delle persone con problemi economici legati ai prodotti per il ciclo aveva fatto ricorso al riutilizzo di assorbenti monouso usa e getta. Il prolungato utilizzo degli assorbenti interni oltre ilo raccomandato costituisce un comportamento pericoloso che accresce significativamente il rischio di sviluppare una rara ma ...