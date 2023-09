Trento | Tedino | “Padova attrezzato per vincere torneo e per noi match difficile”

Il tecnico gialloblù: “Sarà una partita molto complicata, per fare risultato non dovremo sbagliare atteggiamento”.

Dopo la sconfitta per 2 - 1 sul campo del Fiorenzuola, il mister del, Brunoin conferenza stampa non nasconde la sua delusione e indica cosa non ha funzionato. "Quando si fa una buona prestazione e poi si perde, vuol dire che c'è qualcosa che non va. ...Un blackout costa caro al. La squadra di Brunocade in terra emiliana 2 - 1 e interrompe la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi. La formazione di casa realizza due reti in tre minuti, a ...

Archiviata la sconfitta maturata sul campo del Fiorenzuola (2-1), il Trento torna in campo per giocare contro il Padova. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani ...«Il Padova ha preso giocatori muscolari, intelligenti, di grande qualità dal punto di vista fisico. In precampionato dissi che Vicenza, Padova, Triestina e Mantova fossero squadre attrezzate per vince ...