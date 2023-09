Trento | moto travolge monopattino | morti una 16enne e un 22enne

Leggi Anche moto travolge un monopattino elettrico nel Milanese: due morti L'incidente è successo in via Venezia. La strada è rimasta chiusa alla ...

Tragedia a Trento . Ieri sera una ragazza di 16 anni è stata travolta da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino . In sella ...

Due giovani hanno perso la vita la scorsa notte in uno s contro tra una Moto e un monopattino a Trento . Le vittime sono una ragazza di 16 e un ragazzo ...

Una ragazza di 16 anni è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino ieri sera, 28 settembre, a Trento . In ...

Una ragazza di 16 anni e un 22enne sono morti in un Incidente stradale a Trento . La giovane stava attraversando la strada spingendo il suo ...

Due giovani sono morti in un incidente stradale nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre a Trento . Le due vittime sono state coinvolte in ...

Stavolta, è successo a, dove una ragazza di sedici anni, Aliyah Freya Macatangay, è stata investita da una motocicletta ad alta velocità, mentre attraversava la strada a bordo del suo ...Tragedia a. Ieri sera una ragazza di 16 anni è stata travolta da unamentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella allaun 22enne portato all' ospedale Santa Chiara in ...

Monopattino travolto da una moto a Trento, morti due ragazzi di 16 e 22 anni ilmessaggero.it

Incidente a Trento, moto travolge monopattino: morti due giovani Adnkronos

Tragico incidente mortale a Trento. Una ragazza di 16 anni, ieri sera, è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato ...TRENTO, 29 SETT. - È una notizia tragica quella che riguarda due giovani a Trento. La scorsa notte, si è verificato uno scontro mortale tra una moto e un monopattino. Le vittime di questo incidente ...