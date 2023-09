Trento | due giovanissimi morti in un incidente stradale L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 settembre 2023), duein un. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’Non è bastata la corsa disperata del personale sanitario del 118 intervenuta con numerose ambulanze a salvare la 16enne Aliyah Freya Macatangay, rimasta coinvolta in uncon una motocicletta, avvenuto in via Venezia, a. Poche ore dopo, in ospedale è morto anche il motociclista che l’ha travolta: Federico Pezzè, di 22 anni. L’è avvenuto nei pressi di due distributori Q8 e a pochi metri dalla pizzeria Korallo. Ancora non è chiara la dinamica dell’. Sembra però che la ragazza a bordo di un monopattino stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è ...