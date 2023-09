Travolto da un tir in un magazzino | muore 51enne di Brignano

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Basiano. Nel pomeriggio di mercoledì (28 settembre) si è consumato l’ennesimo incidente sul lavoro. La vittima è Boris Aru,di origini sarde residente aGera d’Adda,da un tir nelde “Il Gigante” di Basiano. L’uomo era responsabile logistico di un consorzio bergamasco che si occupa di gestire la logistica della nota catena di supermercati, e al momento della tragedia si trovava in uno dei depositi. Secondo le ricostruzioni dell’incidente, avvenuto verso le 15.30 nel capannone del piazzale di via Vittorio Alfieri, l’addetto alla logistica stava camminando per il, e girando un angolo non si sarebbe accorto della presenza del mezzo pesante che, facendo manovra, lo ha. Il conducente del mezzo, un uomo di 30 anni, non si è accorto di ...