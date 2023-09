Trauma cranico mai curato e incubo senza fine | Duparchy denuncia il Reims

Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Portogruaro , in provincia di Venezia, dopo esser stato trovato in strada , agonizzante e con un ematoma in ...

Un 23enne è indagato con l'accusa di avere lanciato sul pavimento la figlioletta di appena sei mesi durante una lite con la moglie. Lui si difende: 'Solo un ...PAVIA. Avrebbe gettato a terra la bambina di sei mesi che aveva in braccio durante un litigio in casa con la moglie. La piccola, che ha sei mesi, ha riportato uned è ora ricoverata in ospedale, al San Matteo. Nei confronti del padre, A. F., 23 anni, italo - tunisino domiciliato a Pavia, è scattato un provvedimento cautelare e una inchiesta per ...

Cade dalla bici, sbatte la testa e riporta un severo trauma cranico: soccorso ciclista 40enne Nordest24.it

Duparchy e il trauma cranico mai curato: il portiere denuncia il Reims La Gazzetta dello Sport

La bambina, che ha riportato un trauma cranico, è attualmente ricoverata in Pediatria al San Matteo: non è in pericolo di vita, ma i medici preferiscono trattenerla in ospedale per tenerla sotto ...La bambina, che ha riportato un trauma cranico, è attualmente ricoverata in Pediatria al San Matteo: non è in pericolo di vita, ma i medici preferiscono trattenerla in ospedale per tenerla sotto ...