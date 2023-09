Tragedia in Val di Fassa | un pilota 58enne di parapendio precipita e muore d’infarto

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 settembre 2023)in Val di. Undipolacco di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio, dopo essereto a una quota di circa 2600 metri in Val di, in località Col Rodella. Dalle prime informazioni l’uomo sarebbe morto in seguito ad un arresto cardiaco, ma non è da escludere che quest’ultimo sia stato invece causato dal successivo trauma dovuto all’impatto. Val didiLa chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.40 da parte di una persona che ha assistito all’incidente. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto dunque l’intervento dell’elicottero Aiut Alpin, il più vicino fra quelli a ...