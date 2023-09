Tragedia a Trento | scontro tra una moto e un monopattino Due morti  

Leggi su agi

(Di venerdì 29 settembre 2023) AGI - È di due, una ragazza di 16 anni e un giovane di 22, il bilancio dellotra unae unavvenuto nella tarda serata di giovedì a. L'incidente si è verificato in via Venezia all'altezza di via Corallo, nei pressi di un ristorante e di un distributore di benzina. Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia locale intervenuti sul posto, la ragazza stava attraversando le strisce pedonali con ilquando è stata centrata dallacondotta dal ventiduenne, il quale stava arrivando dal centro cittadino, pare, a velocità molto elevata. La ragazza è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto per poi essere sbalzata oltre il muretto del parcheggio. Ilsi è spezzato in ...