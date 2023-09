Traffico Roma del 29-09-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti permolto intenso in carreggiata interna tranne uscite Cassia e sala altre cose sempre in interna a partire dal bivio con laa Firenze fino all’uscita alla rustica notevoli difficoltà poi per un incidente con le code registrate dalla Prenestina sino alla galleria dell’appia in carreggiata esterna permangono rallentamenti con code a tratti sempre perintenso a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Venaria ci sono poi anche in direzione Stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina alla Salaria sulla Colombo incolonnamenti dal raccordo in via di Malafede in direzione di Ostia mentre la polizia locale ...