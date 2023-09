Traffico Roma del 29-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti permolto intenso in carreggiata interna tra le uscite casse sonaria altre cose sempre interna a partire dal bivio con laFirenze fino all’uscita La Rustica invariata la situazione in carreggiata esterna permangono rallentamenti con code a tratti sempre perintenso a partire dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana ancora difficoltà sul tratto iniziale dellaFiumicino Dopo un incidente provoca incolonnamenti dalle tre fontane fino a via del Cappellaccio in direzione di Fiumicino c’è incolonnamenti dal raccordo via di Malafede in direzione di Ostia mentre la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Ardeatina 3 via Andrea Millevoi e via ...