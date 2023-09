Traffico Roma del 29-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio per trovarti in redazione Sonia cerquetani incidente sulla Cristoforo Colombo code altezza via Ermanno Wolf Ferrari rallentamenti a tratti ma persul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna tra Flaminia e Salaria si rallenta anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni ancora chiusa per urgenti lavori alla rete idrica via Stresa nei pressi di via Mario Fani in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia la formazione di rallentamenti e code tra Castel Sant’Angelo e Trastevere di oggi la RAI del CUP la manifestazione internazionale di golf manifestazione che si svolgerà al Golf & Country Club via di Marco Simone modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in particolare sulla metro B con più corse da ...