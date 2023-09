Traffico Roma del 29-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani risolto i problemi legati all’ incidente avvenuto sulla tangenziale est non ci sono più code tra lo svincolo A24 e di Francia direzione Stadio Olimpico brevi rallentamenti si registrano ancora sul raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardeatine Tuscolana ancora chiusa per urgenti lavori alla rete idrica via Stresa nei pressi di via Mario Fani in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia frequente la formazione di rallentamenti e code tra Castel Sant’Angelo e Trastevere al via oggi la Ryder Cup la manifestazione internazionale di golf manifestazione che si svolgerà al Golf & Country Club via di Marco Simone modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in particolare sulla metro B con più corsie da Laurentina a Rebibbia mentre sulla linea B1 per lavori le stazioni ...