Traffico Roma del 29-09-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 29 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani un incidente sta provocando code su via della Pisana altezza via di Brava versocentro ancora chiusa per urgenti auguri alla rete idrica via Stresa nei pressi di via Mario Fani ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dov’è ilintenso sta provocando rallentamenti E a tratti Code in carreggiata interna tra Salaria e tra la diramazionesud e la via Appia stessa situazione in esterna rallentamenti e code in più tratti tra laFiumicino e la Pontina tra Boccea e Pisana e tra Prenestina Tiburtina rallentamenti e code in entrata in città sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est e versocentro rallentamenti e code su tutte le consolari code poi sulla Pontina ...