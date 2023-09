Traffico Roma del 29-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente su via della Pisana code altezza via di Brava versocentro chiusa invece per urgenti lavori alla rete idrica via Stresa nei pressi di via Mario Fani il raccordo anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud e la via Appia e in esterna in più tratti tra laFiumicino via Pontina tra Boccea e Pisana e tra Prenestina e Tiburtina cose poi sull’altra turbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est e versocentro file sulla Cassia La Storta la Giustiniana sulla via Flaminia a partire dal raccordo sulla Salaria zona aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina Setteville ed ancora sulla Nomentana in zona Tor Lupara col verde e poi sulla via Appia da ...