Traffico Roma del 29-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsu autostrade consolari in entrata in Città del Sole tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo dalla tangenziale est e fine poi sulla diramazione disud della Autosole da Torrenova a raccordo anulare rallentamenti e code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna altra alla diramazionesud e la via Appia e in quella esterna tra Prenestina e Tiburtina ed è ancora code verso il centro sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla via Flaminia partire dal raccordo sulla Salaria zona aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina da Setteville sulla Nomentana in zona Tor Lupara Colleverde e sulla via Appia da Ciampino in città incidente con forti disagi alsu via della Pisana ...