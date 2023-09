Toyota bZ4X | presentato il primo SUV 100% elettrico della casa giapponese

(Di venerdì 29 settembre 2023) La versione First Edition vanta una dotazione di serie particolarmente ricca e viene proposta da 59.900 euro che scendono a 56.900 in caso di permuta o rottamazione

Italpresspresenta, il primo suv 100% elettrico Italpress Abarth 595, sessant'anni della "piccola ma cattiva" Italpress Kia, tecnologia plug & charge per ricariche Ev più veloci Italpress 5 Stelle ...La prima pietra è la: finora in preordine con la bimotore in allestimento First Edition (59.900 euro), a partire dalla metà di ottobre sarà disponibile anche nella più economica versione ...

Toyota bZ4X 2wd Pure: prezzo, autonomia, promozioni - Quattroruote.it Quattroruote

Toyota e l’offensiva elettrica, bZ4X sotto i 40.000 euro Auto.it

La ricca dotazione di serie comprende tra le altre cose cerchi in lega da 20 pollici, fari full Led, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3 pollici e sistema audio Premium JBL, ...Primo contatto in Italia con bZ4X, l’auto elettrica Toyota che apre il filone Bev della Casa: commento, prestazioni e prezzi ...