Torna il Fujifilm GFX Challenge Grant Program 2023 | contest dedicato alla creatività per immagini

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fino al 15 ottobre sarà possibile presentare i propri progetti fotografici o video, che saranno sottoposti ad una giuria internazionale. In palio 5 premi da 10.000 dollari e 10 da 5.000

Torna il tanto atteso FUJIFILM GFX Instant Rebate , la promo zione che riconosce sconti in cassa per l’acquisto delle fotocamere GFX100S, GFX50S II ...

l'ha appena presentata definendola " il primo prodotto 'solo scatto' della serie INSTAX " ... Mac Book Air M1 solo 899 16 Set 2023 Il MacBook Air M1 nella versione da 256 GBcon 380 di ...... Apple riferisce dell'aspetto migliorato dei contenuti registrati su fotocamere comuni, ... Mac Book Air M1 solo 899 16 Set 2023 Il MacBook Air M1 nella versione da 256 GBcon 380 di ...

Torna FUJIFILM GFX Instant Rebate: la promo con sconto in cassa tuttoteK

Nuova nomina nell'area packaging di Fujifilm Stampamedia.net

Il nuovo processore GFX 102MP CMOS II HS accoppiato al processore d'immagine X-Processor 5 regala alla nuova Fujifilm GFX 100 Mark II doti inaspettate per una medio formato. Autofocus con il riconosci ...Ritorna il FUJIFILM GFX instant rebate, ovvero la promozione con sconto in cassa per il large format della serie GFX e i suoi obiettivi.