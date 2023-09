Torna alla normalità l’erogazione dell’acqua a Monreale dopo una settimana di disagi

(Di venerdì 29 settembre 2023)quasi unadi disservizi eper i cittadini, finalmente oggi pomeriggio è stato riparato il guasto all’impianto idrico che aveva creato non pochi problemi nelpubblica a. Grazie al lavoro di una squadra di tecnici coordinata dal responsabile dell’ufficio acquedotto, Benedetto Sciortino, sono stati completati gli interventi di riparazione che (live.it)

Il centrocampista della Juventus , Paul Pogba , dopo la vicenda relativa al doping, è torna to a farsi vedere sui profili social . Il francese è ...

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - ha ...

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - ha ...

C’è Preoccupazione per Fedez , che da qualche giorno non si fa più vedere sui social. La moglie Chiara ha lasciato improvvisamente la Fashion Week di ...

Fino al 15 ottobre sarà possibile presentare i propri progetti fotografici o video, che saranno sottoposti ad una giuria internazionale. In palio 5 ...

Sono ore di apprensione per Fedez che avrebbe avuto nuovi problemi di salute: sui social non si parla d’altro. A far scattare il primo campanello ...

TORINO. Una coppia in vettaclassifica, ben sette squadre racchiuse in appena quattro punti e soprattutto nessuna ... vedi il crollo della Roma a Genova, e ora sisubito in campo. Domani ...È quanto offre il GFX Challenge Grant Program 2023 , contest organizzato da Fujifilm e giuntoterza edizione. Un'importante opportunità di crescita riservata a content creators emergenti e, allo ...

Prescrizione e intercettazioni, la maggioranza torna alla legge ex Cirielli voluta da Berlusconi. E Azione vo… la Repubblica

Prescrizione, intesa nella maggioranza (con Azione e Iv): si torna alla ex Cirielli senza l’improcedibilità | Ira M5s e Pd TGCOM

(Corriere di Lamezia) Tra il capoluogo reggino e la piana di Gioia Tauro i controlli hanno permesso di accertare che presso tre ristoranti Etnici veniva servito del pesce non tracciato, per il quale ...L’unica vittoria di serata va alla Folgore che ad Acquaviva si impone di misura sul Pennarossa. In avvio però sono gli uomini di Nobile che tentano di sbloccarla ma Venturini è superlativo sul colpo ...