Torino | tegola Buongiorno | lesione di primo grado all’adduttore destro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Brutte notizie per il, che perderà il suo capitano Alessandroper qualche settimana. Il difensore granata, uscito dopo pochi minuti nella sfida contro la Lazio, ha riportato ladi, come comunicato dal club piemontese: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandrohanno evidenziato unadial muscolo lungo adduttore. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. SportFace.

Infortunio Sanabria , tegola in casa Torino per le condizioni dell’attaccante: il comunicato ufficiale del club Il Torino , con un comunicato ...

L'altare è stato poi coperto con una. Sono state inoltre individuate le tracce di precedenti offerte che, oltre a quelle già identificate, includono i frutti della vite, pesce e carne di ...Sì perché durante il match di questa sera all'Olimpico tra Lazio eIvan Juric ha perso per infortunio Alessandro Buongiorno, il giocatore probabilmente più in forma del momento e uno dei ...

Infortunio Buongiorno, tegola nel Torino: i tempi di recupero FantaMaster

Torino, oggi gli esami di Buongiorno: le prime sensazioni verso Verona e Juve SOS Fanta

Alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli pre Milan-Lazio (Milan News) Brutta notizia in vista del big match di domani pomeriggio tra Milan e Lazio. Un giocatore rischia di non essere a disposizione ...La settima giornata di Serie A vede in programma, come match copertina, la sfida tra Milan e Lazio, big match a cui le due squadre arrivano con situazioni di classifica molto diverse. I rossoneri, inf ...