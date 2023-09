Torino | polemica per la gara di sculacciate al femminile patrocinata dal Comune | l’evento viene annullato L’organizzatore | «Dispiaciuto sia passato un messaggio sbagliato»

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023) Aveva generato non poche polemiche l’esibizione di “booty slap” (, ndr.) organizzato all’interno deldi kickboxing “Mo fighting Show”, patrocinato daldie previsto per il 21 ottobre al Palaruffini. Oggi è arrivato l’annullamento della competizione, con l’annuncio deldella giornata Mihai Oana: «Sono moltoche siauncompletamente. Mi scuso personalmente con tutte le donne e le persone che si sono sentite offese». Una volta che la notizia dell’organizzazione del torneo diera diventata di dominio pubblico, la comunità delle femministe era insorta per denunciare la pratica retrograda di sessualizzazione di una parte del ...