TMNT Shredder’s Revenge DLC Dimension Shellshock recensione | viaggi ultra dimensionali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023)non è solo un sequel spirituale dell’originale videogioco sulle tartarughe ninja geneticamente modificate insieme al loro maestro-topo. Bensì, è l’ennesimo omaggio alla filosofia arcade. Ma anche che, in fondo, siamo felici di non dover più spendere una moneta ogni tre vite per superare certi passaggi videoludici. Ma di questo ne abbiamo già parlato! Il DLC,, aggiunge nuove feature, tra cui la modalità sopravvivenza e nuovi personaggi. Un sequel spirituale dei vecchi titoliè in tutto e per tutto un sequel spirituale dell’originale gioco da sala del 1989: Teenage Mutant Ninja Turtles. Come tale, lascia praticamente inalterata la giocabilità “tartarughe alla mano”. Ma alimenta la ...