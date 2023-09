TikTok è la normalizzazione della scemenza | che tristezza Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023) La, nel pagellone di Sebastiano Vernazza, rifila un bel 2 alla vicenda Osimhen ma più che altro alla scoperta dell’universo TiktTok o meglio, come scrive il quotidiano, a “Le scemenze di”. Il titolino scelto è: Il video su Osi ha aperto uno squarcio”. Occhiello: che. Scrive Vernazza: Dobbiamo essere grati al caso Osimhen, inteso come video caricato sudal social media manager del Napoli, oh yes. La vicenda ha aperto uno squarcio sulla stupidità dilagante nel social creato dai cinesi. Non che altre piattaforme brillino per contenuti, ma chi conosce bene queste realtà virtuali ha spiegato che storielle sul genere di quelle dedicate dal Napoli al suo centravanti sono normali e apprezzate. La. Il video su ...