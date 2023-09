Thunderbird e Firefox | aggiornateli subito

(Di venerdì 29 settembre 2023) Importanti aggiornamenti da farese utilizzate. Un attore di minacce informatiche potrebbe sfruttare queste vulnerabilità per prendere il controllo del vostro sistema operativo. Mozilla ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per risolvere le vulnerabilità di115.3,ESR 115.3 e118. Aggiornamento manuale diFare clic sul pulsante dei menu sul lato destro della barra degli strumenti di, successivamente su Aiuto e infine selezionare Informazioni su. Verrà visualizzata la finestra Informazioni su Mozilla. Tramiteverrà avviata automaticamente la ricerca di aggiornamenti. Se è disponibile un ...

... Chrome versione 116.0.5845.187/.188 (Windows) Microsoft : Edge versione 116.0.1938.81 Mozilla :117.0.1;ESR 102.15.1;ESR 115.2.1;102.15.1;115.2.2 ...La vulnerabilità è stata corretta in117.0.1,102.15.1/115.2.2, Chrome 116.0.5846.187 per macOS e Linux, Chrome 116.0.5845.187/.188 per Windows, Edge 116.0.1938.81 e Brave 1.57.64.

Mozilla rilascia avvisi di sicurezza per Thunderbird e Firefox Matrice Digitale

Mozilla rilascia patch per Firefox e Thunderbird, risolta falla zero-day Punto Informatico

Firefox 118 patches six high-severity vulnerabilities, including a memory leak potentially leading to sandbox escape.The WebP vulnerability affects multiple browsers besides Firefox and Thunderbird, with active exploitation ongoing.