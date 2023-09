The Myth of Beauty | com' è cambiata l' idea della bellezza?

Un mito sfatato da una ricerca del think tank britannico Chatham House ( Debunkingof 'Debt - trap Diplomacy' ), ma comunque duro a morire, nonostante i dati dicano che - salvo eccezioni, ...Dall'altra parte, però, come scrisse Naomi Wolf nel saggio del 1990Beauty, finirono per lavorare contro le donne: la loro immagine divenne un'arma consumistica in grado di uniformare le ...

TW Risponde #772 Tuttowrestling