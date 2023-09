The Flash | 5 cose che forse non sapete sull' eroe DC

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sbarca finalmente in home video e su Infinity+ Thedi Andy Muschietti, ghiotta occasione per conoscere alcune delle curiosità più interessantia Saetta Scarlatta interpretata da Ezra Miller. Una corsa non troppo entusiasmante, quella di Theai botteghini mondiali, seppure affrontata con grinta e passione. L'obiettivo non è stato purtroppo centrato me le colpe non sono da imputare esclusivamente alla qualità del prodotto, che in realtà sa intrattenere e divertire. Abbiamo parlato ampiamente del cinecomic nella nostra recensione di Thedi Andy Muschietti, premiando l'interpretazione fisica e di cuore di Ezra Miller, il ritorno e la rilettura old fashioned del Batman di Michael Keaton e i tanti cameo che popolano il lungometraggio. Ha certamente i suoi difetti, alcuni evidenti e altri nascosti, eppure ...