The Creator | il film di Gareth Edwards ha una scena dopo i titoli di coda?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nel suo nuovofantascientifico,fa un lavoro di world-building impressionante, costruendo da zero il proprio universo narrativo. Questo weekend è uscito nelle sale The, il nuovodi, che torna alla regia e alla fantascienza ben sette anniRogue One: A Star Wars Story; visto il trend degli ultimi anni che ha condizionati vari blockbuster non sarebbe stato strano vedere unapost-credit anche questa volta. Tuttavia, non è questo il caso: Thenon contiene nessunanascosta alla fine deidi. Nella pellicola, il Joshua di John David Washington viene reclutato per dare la caccia e uccidere ile, ...