Tgr domina | trainano le 2 storiche rubriche | ipotesi intervento sul “Mercante in fiera” | Davide Di Pietro al posto di Laganà

(Di venerdì 29 settembre 2023) Numeri alla mano la TGR resta la testata giornalistica più in salute sia per i conti a(nessuno sforo di budget, per gli altri Tg meglio non chiedere, specialmente dove è cambiato il Direttore…) sia per gli ascolti che segnalano numeri stabili nelle edizioni nel pomeriggio e addirittura una cr

Altra serata positiva per gli ascolti per la Rai chein un lungo e in largo nei dati auditel di martedì 29 agosto 2023. A vincere a mani basse la ... Rai3, le news dei: 2.283.000 spettatori (...La prima serata del 5 gennaio:Cenerentola. Ecco i dati della prima serata con il numero dei ... Rai 3,: 2.420.000 spettatori (14.2%) Blob : 918.000 spettatori (5%) Nuovi Eroi : 811.000 ...

Tartufo e cioccolato, a Subiaco un incontro di sapori RaiNews

La 'ndrangheta domina tra le mafie RaiNews

Lavoratori in presidio davanti ai varchi d’ingresso dell’ex Ilva. Tra loro i dipendenti diretti, quelli delle imprese dell’indotto e i cassintegrati dell’amministrazione straordinaria. Lo sciopero di ...foto di Savino Paolella In diretta dalle ore 20.45 la cronaca testuale della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023 tra Germani Brescia – vincitori dell’ultima Frecciarossa Final Eight – e ...