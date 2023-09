Terribile incidente | moto travolge monopattino | due vittime

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Unstradale si è verificato nella serata di ieri, unaha travolto un: due leUn terrificantestradale si è verificato, nella tarda serata di ieri giovedì 28 settembre, nel pieno centro di Trento. Sono due le persone che hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che la, guidata da un 22enne, abbia travolto ildove c’era una 16enne. L’impatto è stato. Per la minorenne non c’è stato assolutamente nulla da fare visto che è deceduta sul colpo. Non solo: è stata trascinata per almeno una trentina di metri.stradale (Ansa Foto) Notizie.comLa ragazza stava attraversando la strada con il ...