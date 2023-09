Ternana-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gara valida per l’ootava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli umbri per uscire da una crisi senza fine, gli emiliani per proseguire la striscia di risultati utili positivi.si giocherà sabato 30 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Liberati.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pssdroni di casa hanno iniziato malissimo il loro campionato raccogliendo soltanto due punti. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 2-0 sul campo dell’Ascoli, costringendo la squadra di Lucarelli all’ultimo posto in classifica. La posizione del tecnico è fortemente a richio e l’impressione è che quello contro gli emiliani possa essere il match da ultima spiaggia. I granata stanno assumendo maggiore consapevolezza dei loro mezzi, tanto da ottenere con il pareggio nel turno ...