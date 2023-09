(Di venerdì 29 settembre 2023) Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni.(CINA) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti nelle qualificazioni, sono tre le azzurre inserite ...

Il toscano supera il primo turno al pari di Sinner e Arnaldi. ROMA - Buona la prima per Lorenzo Musetti nel "China Open", Torneo Atp 500 in corso ...

Il toscano supera il primo turno al pari di Sinner e Arnaldi. ROMA - Buona la prima per Lorenzo Musetti nel "China Open", Torneo Atp 500 in corso sul ...

Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni. PECHINO (CINA) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti ...

Saranno Ons Jabeur e Diana Shnaider a contendersi il titolo alWTA 250 di Ningbo. La tunisina non sta esprimendo il suo migliore anche in semifinale ha dovuto ricorrere al terzo set ...Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni. PECHINO (CINA) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti nelle qualificazioni, sono tre le azzurre inserite ...

Tennis: Torneo Pechino. Al via Paolini, Trevisan e Cocciaretto Tiscali

Jannick Sinner è tornato in campo, a Pechino, con una vittoria, dopo le tre settimane e mezza di pausa seguite alla sconfitta contro Zverev negli ottavi dello Us Open e le polemiche per la mancata ...Potrebbe raggiungere le tre azzurre la Bronzetti, in gara nelle qualificazioni.PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - In attesa di capire il destino di Lucia Bronzetti nelle qualificazioni, sono tre le azzurre ...