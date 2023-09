La sfida valida per il primo turno di Coppa di Germania tra Preussen Munster e Bayern Monaco è prima iniziata in ritardo e poi è stata sospesa per ...

Oltre alle discipline sportive più popolari come calcio,e basket, ci sono diverse opzioni interessantile sportitalia scommesse, come le freccette, il hurling gaelico e la pallamano. Se ...PECHINO (CINA) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti staccano il passil secondo turno del China Open , Atp 500 che si svolge sul duro dell' Olympic GreenCentre di Pechino . L'altoatesino è sceso in campo contro Daniel Evans in una gara sofferta in cui, ...

Tennis, per Sinner e Musetti esordio ok in Cina www.ildomanid'italia.eu

Tennis, per Sinner rientro vincente a Pechino dopo le polemiche la Repubblica

(askanews) - Più difficile del previsto l'esordio di Jannik Sinner nel "China Open" (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre ...Entra sempre di più nel vivo l'ATP 500 di Pechino (Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas con un doppio 64 e ora si parerà sulla strada di Ma ...