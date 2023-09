Telecinco pubblica un’articolo in cui si parla di tutti gli abbandoni di Oriana Marzoli in vari reality

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dalla Spagna sidi altridiin programmi televisivi spagnoli e cileni comeLa notizia ha fatto scalpore, l’uscita di scena didalla casa del Gran Hermano VIP 8. Ancora non sono chiarissime le dinamiche, in un primo momento si era pensato ad un abbandono di, arrivato da una sua volontà, con un video dalla casa del Gran Hermano VIP in cui la voce degli autori spiegava cheabbandonava il.Successivamente,postava un post su IG in cui diceva che non era avvenuto nessun abbandono e che presto sarebbe uscita al verità. Poi un post di Daniele Dal Moro che spiega che, ...