Tecnologie emergenti per la Difesa Rischi e opportunità all’evento di Elesia

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 settembre 2023) La capacità di affrontare le sfide alla sicurezza e alladel futuro passa attraverso lo sviluppo e l’impiego delle cosiddette Key enabling technologies (KETs), quelleabilitanti fondamentali alla base delle soluzioni tecniche all’avanguardia. Il tema è stato al centro dell’evento “Key enabling technologies – Soluzioni per le nuove sfide nei cinque domini”, organizzato dacon il patrocinio del Segretariato generale della, della Marina militare e della Confederazione italiana armatori. Come ricordato dal presidente di, Davide Magini, l’obiettivo dell’azienda è quello di sfruttare le KETs in modo da poter fornire “servizi e prodotti all’avanguardia” in linea con le esigenze del mercato e degli operatori. Un’ambizione veicolata anche attraverso il rinnovamento del ...