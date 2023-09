Teatro dei Piccoli | un Pulcinella in baracca e la musica dal vivo per Open Air 2023

...si è inoltre avvalsoteam UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), poliziotti con addestramento ed equipaggiamento particolare, altamente specializzati per la messa in sicurezza del......si è inoltre avvalsoteam UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), poliziotti con addestramento ed equipaggiamento particolare, altamente specializzati per la messa in sicurezza del...

TEATRO DELLA TOSSE. STAGIONE AUTUNNO 2023 | Visitgenoa.it Visitgenoa.it

Quattrocase, il teatro dei Granelli (Romanetti e Donzelli) si presenta OglioPoNews

“Senza Maschere”, invece, è la Scuola Laboratorio Sperimentale del Teatro Abeliano che si articola in un progetto ... al Festival Teatri d’Arte Mediterranei e al Festival Castel Dei Mondi. La prima ...Tutto il festival esalterà i mestieri dell'arte e del teatro, cioè di coloro che stanno dietro le quinte ... incentrato sulla figura del titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini e per ...