Teatro 99 Posti | presentato il cartellone per la stagione 2023 2024

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato, questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Mercogliano, ildel99della/24. Sono stati numerosi gli attori e le attrici che hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione della rassegna che prenderà il via il prossimo 15 ottobre e che avrà per titolo “Svelati – l’arte dell’inganno” e che si avvicenderanno nei sei appuntamenti in programma, fino a Gennaio. A fare gli onori di casa, il sindaco di Mercogliano, Vittorio d’Alessio, che ha rimarcato la necessità di supportare le attività culturali presenti sul territorio, assicurando il giusto sostegno, anche in termini di programmazione e di disponibilità: “Abbiamo sostenuto il99, ...