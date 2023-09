Talk to Me ha una scena post credit?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il filmto Me non ha scene, e quindi, alzarvi dalla poltrona e abbandonare tranquillamente la sala del cinema in cui state guardando l’horror più discusso dell’anno alla fine della proiezione. Il titolo distribuito negli Stati Uniti dalla celebre A24 è uscito in Italia il 28 settembre.to Me è stato annunciato come il film più spaventoso dell’anno ed è stato lodato perfino da un mostro sacro della settima arte del calibro di Peter Jackson. La trama dito Me opera prima come registi e sceneggiatori degli youtuber Danny e Michael Philippou, ruota attorno a un’antica mano imbalsamata che, qualora stretta, consente di evocare gli spiriti dei defunti. Un gruppo di amici adolescenti organizza incontri in gran segreto dove ognuno può sperimentare questo macabro rituale. In occasione ...